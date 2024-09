A Fazenda 16: veja a programação da primeira semana

A tão aguardada estreia de A Fazenda 16 será transmitida ao vivo na Record nesta segunda-feira (16), a partir das 22h45. O público vai conhecer os 20 peões e mais oito participantes do Paiol que vão disputar mais quatro vagas no reality. A direção do programa adiantou detalhes sobre a primeira semana e explicou como será a programação. Veja!

Já na estreia, na segunda-feira (16), o público vai conhecer 20 peões e 8 paioleiros. Mas, antes de conhecer, eles vão fazer uma entrada triunfal. “Eles vão chegar aqui [em Itapecerica da Serra] de balão”, disse Diogo de Moraes, diretor do programa.

Depois disso, os participantes do Paiol vão ter uma surpresa também. “A própria Adriane Galisteu vai estar lá dentro para receber eles”, afirmou. Este contato é mais uma novidade desta temporada do reality. “Vou estar lá pronta para receber eles ali”, afirmou a apresentadora.

Diogo continuou explicando que na terça-feira (17), os peões vão participar de uma prova seletiva que vai dar a chance de disputar o cargo de Fazendeiro da semana. “A gente vai colocar todo mundo para disputar uma possibilidade de ser Fazendeiro”, compartilhou Fernando Viudez, diretor-geral de A Fazenda.

Selecionado o grupo que vai disputar a prova do Fazendeiro, quarta-feira (18) o programa vai exibir a disputa ao vivo. Já na quinta-feira (19), os quatro paioleiros escolhidos pelo público vão subir para a sede e participarão de mais uma prova ao vivo. “Afinal, eles não vão ter imunidade automática na primeira semana e vão disputar isso com as primeiras pessoas que vão estar na Baia”, afirmou Diogo.

Sexta-feira (20), com o Fazendeiro definido, os 24 peões já na sede, é dia de festa! O programa vai exibir flashes da celebração e no sábado (21), vão ser mostrados os melhores momentos. No domingo (22), é formado o primeiro rancho do Fazendeiro. “Depois a gente entra no ciclo normal”, compartilhou Diogo.

“A gente tem duas coisas que não tivemos na temporada passada. A partir do ciclo que você tem uma segunda prova do fazendeiro, já tem como determinar quem são essas pessoas que vão realizar a prova. Até então, a gente tem que abrir chance para todo mundo. Vamos propor a prova para todo mundo participar e todo mundo tem chance de ser o primeiro fazendeiro”, ressaltou Fernando.

Novidades