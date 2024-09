Irmã de Kate Moss conta experiência após abusar no uso de Ozempic

Eita! A irmã de Kate Moss, Lottie, contou como foi sua experiência após abusar no uso de Ozempic. No seu podcast Dream On, a modelo compartilhou durante o episódio que foi ao ar na última quinta-feira, dia 12, o motivo de ter escolhido tomar o remédio para diabetes, que ficou popularmente conhecido como um acelerador de emagrecimento.

Eu não vou mentir para vocês. Eu definitivamente tentei. Uns meses atrás, eu não estava me sentindo feliz com o meu peso... Eu tinha uma amiga e ela conseguia pegar para mim. Foi meio fora do normal, não vou mentir.

Em seguida, ela contou como é feito a prescrição do remédio e disse que sua amiga conseguiu por meio de um médico:

Foi por meio de um médico... mas não é como se você chegasse o consultório e ele prescreve para você. Ele mede a sua pressão sanguínea e faz testes, que é o que você precisa para tomar algo como Ozempic.

Lottie ainda alertou que o medicamento não é feito para pessoas que querem perder peso, a não ser se forem muito acima do peso. A modelo também contou que a quantidade que ela estava tomando era para pessoas com 100 quilos, ou mais, e que ela pesava em torno dos 50 quilos.

Por fim, ela lamentou que queria saber dessas coisas antes de começar a tomar:

São essas pequenas coisas que eu queria saber antes de tomar.