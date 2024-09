Volta Ciclística celebra a 25ª edição no Grande ABC

Disputada desde 1998, a Volta Ciclística Internacional do Grande ABC será realizada no próximo domingo (15) em celebração aos 25 anos. O percurso terá o total de 71 quilômetros, com a chegada em São Bernardo.

A corrida terá largará às 8h, em Paranapiacaba, com as categorias Elite, Sub 23, Open Master e Junior masculinos, e percorrerá as sete cidades da região. Além disso, os ciclistas darão mais 20 voltas no circuito de três quilômetros montado na Avenida São Paulo, em frente ao Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, onde as demais 29 categorias farão suas baterias, também a partir das 8h. A disputa terá, no total, a participação de 500 atletas.

“Estamos bastante felizes com o bom número de inscritos. A prova completará seu Jubileu de Prata em grande estilo e com grandes nomes da modalidade em várias categorias”, disse o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio Facex.

O equilíbrio e o nível técnico elevado durante as rotas são marcantes nas edições da Volta Ciclística do Grande ABC, e o percurso pela região oferece diferentes desafios, além de ser uma atração para o público que acompanha as provas e também uma motivação para os inscritos.

Na edição de 2023, João Gaspar, da AGI Cycling Team, e Wellyda Rodrigues, representando a equipe da ABEC Rio Claro, foram os campeões da categoria Elite, a principal do evento.