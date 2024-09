Verstappen lidera treino marcado por 3 interrupções no GP do Azerbaijão de F-1

Max Verstappen esboçou reação nesta sexta-feira na abertura das atividades do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, no complicado circuito de rua de Baku. O holandês superou Lewis Hamilton nos instantes finais do primeiro treino livre e foi o mais rápido numa sessão marcada por três interrupções, com batidas de Charles Leclerc e do novato argentino Franco Colapinto.

Vindo de dificuldades nas últimas seis etapas do campeonato, o tricampeão mundial foi o mais veloz do primeiro treino, com o tempo de 1min45s546. Hamilton veio logo atrás, com 1min45s859, sendo seguido de perto pelo mexicano Sergio Pérez, terceiro mais rápido, com 1min45s922.

O resultado da Red Bull, com o primeiro e o terceiro melhores tempos, mostra que a equipe encontrou um ajuste eficiente em seus carros para o intricado circuito, conhecido pelas curvas apertadas e pela quase ausência de áreas de escape. Os líderes do campeonato, portanto, aumentam a expectativa para uma possível reação na corrida de domingo.

O britânico Lando Norris, vice-líder do campeonato, anotou o quarto melhor tempo, com 1min46s027. O piloto da McLaren vem em franca ascensão na temporada, rivalizando com Verstappen na briga pelo título.

A primeira sessão na capital do Azerbaijão foi marcada por três bandeiras vermelhas. A primeira delas aconteceu ainda aos 13 minutos de atividade na pista, justamente em razão dos detritos, algo comum neste traçado ao menos no primeiro dia de trabalhos no asfalto.

A segunda interrupção foi causada por uma batida de Leclerc na curva 15. Quase na metade da sessão, o piloto da Ferrari não sofreu ferimentos ou maiores danos em seu carro. A terceira e última paralisação das atividades na pista veio a 18 minutos do fim do treino, quando o argentino Franco Colapinto, correndo pela Williams, atingiu a curva 4, também sem maiores danos. "Desculpe, pessoal!", afirmou o piloto de 21 anos, pelo rádio.

Os pilotos voltam para a pista às 10 horas desta sexta-feira, pelo horário de Brasília. O terceiro treino livre será às 5h30 deste sábado, enquanto o treino classificatório está marcado para as 9h do mesmo dia. No domingo, a largada está agendada para as 8 horas.

Confira o resultado do primeiro treino livre no Azerbaijão:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min45s546

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min45s859

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min45s922

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min46s027

5º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min46s173

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min46s282

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min46s452

8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min46s516

9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min46s608

10º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min46s687

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min46s973

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min47s135

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min47s184

14º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min47s640

15º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min47s708

16º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min47s901

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min47s955

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min48s712

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min49s052

20º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), sem tempo