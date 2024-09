‘Políticas públicas são motivo de chacota’, diz Akira Auriani

O candidato do PSB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Akira Auriani, afirmou, em entrevista concedida ao Diário ontem que o município se tornou “motivo de chacota” no Grande ABC por conta da falta de funcionalidade de políticas públicas. Segundo o socialista, a população está desmotivada, mas enxerga “possibilidade de mudança”.

“Hoje, a gente tem uma população triste em Rio Grande, mas nossa mensagem está chegando à população. Dialogamos desde a construção de nosso plano de governo. Então não foi superficial, só para fazer politicagem. Foi a construção de políticas públicas envolvendo a população. Isso trouxe o sentimento de pertencimento, de participar de fato do processo”, disse, em visita ao jornal.

Segundo levantamento encomendado pelo Diário ao Instituto Paraná Pesquisas divulgado em julho, o candidato aparecia com 50,4% das intenções de voto, enquanto Marcelo Akira Nagashima (Podemos) obteve 15,9% e Penha Fumagalli (PSD), 9,6%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o código alfanumérico SP-09276/2024.

Auriani atribui a liderança ao diálogo com a população. Por isso, caso seja eleito, os investimentos na Saúde seriam prioritários. “Atualmente, o ambiente (nos equipamentos de Saúde) é ruim. Você chega, não tem bom atendimento, não tem procedimento, não tem uma farmácia que funciona 24 horas. A cidade sai de manhã e volta à noite, porque boa parte dos empregos estão fora.”

O prefeiturável também considera que a Saúde mental precisa ser considerada numa eventual reorganização da estrutura de Saúde.

Rio Grande da Serra tem 100% de seu território em área de manancial e, por isso, está sujeita a regras de proteção ambiental. Por isso, Akira Auriani pretende desenvolver o turismo da região para gerar emprego e renda.

“Se eu organizar um corredor turístico, a gente consegue potencializar a cidade, porque melhora a autoestima da população, e quem vem de fora consegue enxergar o potencial da cidade. Isso atrai também novos moradores, e talvez o empresário que queira vir para um ambiente com qualidade de vida melhor.”

MÁ-FÉ

Akira Auriani comentou que o candidato rival, Marcelo Akira Nagashima, agiu de “ma-fé” quando adotou registro de Akira do Povo para as urnas. Na semana passada, a Justiça determinou que o prefeiturável do Podemos adote seu nome de batismo para não causar confusão no eleitorado. “A população precisa ter consciência de quem é quem.”

Em indireta aos rivais, o candidato comentou: “A máquina pública é difícil de gerenciar. O político precisa ter consciência disso e se preparar. Por isso, falo que eu estou preparado.”