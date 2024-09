Coreia do Norte revela fotos de instalações de enriquecimento de urânio

A Coreia do Norte divulgou pela primeira vez nesta sexta-feira, 13, imagens de uma central de enriquecimento de urânio para uso em armas nucleares, devido a uma visita de Kim Jong-un ao local. De acordo com relatos da imprensa estatal, o ditador norte-coreano pediu esforços mais fortes para "aumentar exponencialmente" o número de armas nucleares do país.

Não está claro se o local está no principal complexo nuclear norte-coreano de Yongbyon, mas esta é a primeira divulgação pública de uma instalação de enriquecimento de urânio pelo país desde que mostrou uma em Yongbyon para acadêmicos americanos em 2010.

Embora a recente revelação provavelmente seja uma tentativa de aumentar a pressão sobre os Estados Unidos e seus aliados, as imagens divulgadas pela mídia norte-coreana podem fornecer informações valiosas para os analistas estimarem a quantidade de ingredientes nucleares que a Coreia do Norte produziu.

Durante a visita ao Instituto de Armas Nucleares e à base de produção de materiais nucleares de grau militar, Kim expressou "grande satisfação repetidamente pela maravilhosa força técnica no campo da energia nuclear" da Coreia do Norte, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

A KCNA relatou que Kim percorreu a sala de controle da base de enriquecimento de urânio e um canteiro de obras que expandiria sua capacidade de produção de armas nucleares. Fotos da mídia estatal norte-coreana mostraram Kim sendo informado por cientistas enquanto caminhava ao longo de longas filas de tubos cinza altos, mas a KCNA não mencionou quando Kim visitou as instalações ou onde elas estão localizadas.

A KCNA disse que Kim enfatizou a necessidade de aumentar o número de centrífugas para "aumentar exponencialmente as armas nucleares para autodefesa", um objetivo que ele tem repetido nos últimos anos. Ele também ordenou que os oficiais acelerassem a introdução de um novo tipo de centrífuga, que estaria na fase final de desenvolvimento. Fonte: Associated Press.