Diretora da maior prisão do Equador é morta a tiros em Guayaquil

A diretora da Penitenciária do Litoral, uma prisão em Guayaquil que é a maior do Equador e palco dos piores assassinatos de presos, foi assassinada nesta quinta-feira, 12, em um ataque armado, quando dirigia por uma estrada próxima à prisão, informou o Serviço Nacional de Atendimento às Pessoas Privadas de Liberdade (Snai), o órgão responsável pelas prisões no Equador.

"A diretora encarregada do Centro de Privação de Liberdade Masculino Guayas N°1, María Daniela Icaza, morreu vítima de um ataque armado", disse o órgão em seu grupo de imprensa no WhatsApp. Durante o ataque, um funcionário do Snai que a acompanhava também foi ferido.

A funcionária, a segunda agente penitenciária a ser morta em 10 dias, foi atacada em uma estrada que leva à área de Daule, no norte de Guayaquil. Ela morreu após o ataque, quando estava sendo levada ao hospital.

A polícia "já está no local e está iniciando as investigações para localizar os responsáveis", informou a instituição na rede social X. Fonte: Associated Press.