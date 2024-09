Fabiana Justus realiza primeiro ensaio fotográfico após diagnóstico de câncer

Momento emocionante! Fabiana Justus compartilhou no dia 13 via Stories do Instagram, que fez seu primeiro ensaio fotográfico desde que recebeu o diagnóstico de câncer. A influenciadora revelou que chegou a derramar lágrimas durante as fotografias, por ser emocionante estar de volta ao trabalho.

Fabiana postou uma foto do momento em que foi maquiada e não escondeu que estava animada:

Minha primeira sessão de fotos depois de tudo.

Na sequência, a empresária disse se emocionar por voltar a fotografar:

Obviamente comecei a chorar no meio das fotos! Muito emocionante estar de volta!