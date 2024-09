Matheus Vargas e Hariany completam um ano de namoro e trocam declarações

Viva o amor! Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, e Hariany Almeida completaram nos últimos dias um ano de namoro. Apaixonado, o casal publicou fotos e declarações para celebrar a data tão especial.

Matheus postou dois registros ao lado da amada e abriu o coração. Segundo ele, foi um ano cheio de desafios por conta de coisas que rolaram na internet.

Um aninn com esse ser que ao mesmo tempo que me transmite uma paz surreal, também sabe ser o caos purin quando quer. 1 ano cheio de desafios com toda certeza, coisas que mesmo com a internet contando suas fabulas sobre nós, talvez jamais saberão o que já passamos de verdade nesse tempo juntos. Apesar do ano difícil que tive até aqui, você me ajudou e me apoiou de uma forma que poucos fizeram.

E encerrou:

Obrigado por aparecer na minha vida, e vou repetir aqui o que já te digo todos os dias desde que estamos juntos: TE AMO e conte comigo pro que der e vier, feliz 1 ano trem lindo.

Através dos comentários, Hariany retribuiu a declaração do amado:

Amor que coisa mais linda, um ano que Deus mandou você pra minha vida, com toda certeza você vale muito a pena, e vejo o quanto a gente cresce como casal superando todos os desafios, você trás graça, paz, e muito amor pra minha vida, te amo demais, feliz 1 ano.

E Hariany não ficou apenas nos comentários. A ex-BBB postou um clique beijando Matheus e também falou com carinho da história dos dois:

Você vale muito a pena? com você eu sou muitoooo mais feliz, obrigada por ser a minha calmaria, obrigada por todos os momentos que já vivemos nesse tempo juntos? mal me lembro como era antes de te conhecer. Pois não parece que estamos completando um ano de namoro, parece que a gente já se conhece a vida toda? amo nossa conexão. Que Deus abençoe nosso amor, e nos livre de toda inveja! Você tem uma companheira que te ama muito! Feliz 1 ano de namoro.