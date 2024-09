Com elenco explosivo, A Fazenda 16 terá ex-participantes de reality

A Fazenda 16 vem aí e já está prometendo muito fogo no feno! Na tarde desta quinta-feira, dia 12, aconteceu a coletiva do reality rural, e Rodrigo Carelli, diretor da atração, aproveitou o momento para revelar alguns spoilers do elenco.

Empolgado com a estreia, Carelli adiantou que o elenco é explosivo e pode ter ex-participantes de outras edições de A Fazenda. Quem será? Além disso, o diretor revelou que no paiol terão oito participantes, sendo que seis já participaram de um reality.

E as revelações não pararam por aí! Questionado sobre as listas dos supostos nomes que vazaram, ele contou que a imprensa acertou cerca de 85%, 90%:

- Tem 10% que não foram falados nunca, contou.

Em outro momento, Carelli contou que uma pessoa desistiu da competição. Ele explicou que ela precisou realizar uma cirurgia e não conseguiria se recuperar a tempo.

Eita! Vale pontuar que A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro.