Alerta Vermelho: cuidados essenciais com os pets durante o calor intenso

Na última semana, o clima no país entrou em alerta vermelho, com temperaturas cinco graus acima da média, segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Este aumento no calor e a aridez do tempo podem causar diversos problemas de saúde, tanto para humanos quanto para animais de estimação. Kelly Maiara Lopes Carreiro, médica-veterinária da Special Dog Company, destaca a importância de monitorar atentamente as necessidades dos pets durante este período crítico.

A especialista alerta que o calor extremo e a baixa umidade podem afetar gravemente a saúde dos animais, resultando em desidratação, problemas respiratórios e alérgicos, além de ressecamento da pele, que pode levar a descamação e desconforto.

“A desidratação é particularmente preocupante, pois pode causar complicações graves se não for tratada de forma rápida e eficaz. Esses fatores podem comprometer seriamente o bem-estar dos pets e sua qualidade de vida”, diz a veterinária.

Entre os cuidados essenciais para os pets, Kelly ressalta algumas medidas, como aumento da hidratação, com diversas fontes de água pela casa e acréscimo de cubos de gelo para estimular a ingestão; manter os pets em locais frescos e sombreados, evitando o uso excessivo de ar-condicionado e ambientes secos com poeira e limpar diariamente ao redor dos olhos dos animais água ou solução fisiológica e dar banhos semanais.

RAÇAS

A médica-veterinária alerta ainda que raças com pelagem densa, como Husky Siberiano, Malamute do Alasca, São Bernardo, Terra Nova e Akita, que são adaptadas a climas frios, podem sofrer mais com o calor intenso. Esses pets podem apresentar falta de apetite e letargia devido ao calor extremo.

“A falta de apetite pode ser compensada com alimentos úmidos, completos e balanceados, que não só fornecem nutrientes necessários, mas também ajudam na hidratação se oferecidos na quantidade adequada”, conclui a especialista.