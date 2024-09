Equipe do Diário visita o Objetivo para falar sobre o Desafio de Redação

O grande dia do Desafio de Redação do Diário está chegando, e muitos alunos já estão se preparando para mostrar talento, conhecimento e criatividade. Para ajudar na preparação e esclarecer dúvidas, a equipe de publicidade e marketing do Diário do Grande ABC, representada por Josiana Ribeiro e Luiz Carlos, visitou o colégio Objetivo em Santo André para conversar com cerca de 100 alunos.

Entre os tópicos discutidos, o tema “O impacto da inteligência artificial na vida real” chamou muito a atenção dos participantes. Questões como a importância da escolha do tema, o uso da IA no jornalismo, o avanço da tecnologia nas mídias informativas e o combate às fake news foram debatidas, ampliando o conhecimento dos alunos e aprimorando suas habilidades para escrever a redação.

A experiência de Josiana e Luiz ajudou a satisfazer a curiosidade de muitos alunos sobre a rotina do trabalho de comunicação do Diário, inspirando-os a explorar o mundo da escrita.

A dimensão do projeto é significativa, e a premiação pode mudar radicalmente a vida de um aluno, oferecendo 15 bolsas de estudo, viagens e equipamentos que auxiliam no dia a dia, como 21 dispositivos Alexa, quatro celulares, três notebooks, R$ 5.000 para a melhor torcida e certificados de honra ao mérito para os 50 primeiros colocados de cada categoria. Isso incentiva a participação e reforça o compromisso do Diário com a criação de uma sociedade mais justa, pois a educação transforma vidas!

As inscrições seguem até o dia 30 de setembro. Não deixe de participar: dgabc.com.br/desafioderedacao.