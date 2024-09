Mãe de MC Kevin fala sobre caso de Deolane Bezerra: Não tenho nada contra ela

Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, fez seu pronunciamento nesta quinta-feira, dia 12, sobre a prisão da ex-nora, Deolane Bezerra, que manteve um relacionamento com o funkeiro durante um ano meio, até o dia 16 de maio de 2021, quando ele morreu.

A mãe do cantor relatou nos Stories que tem sido procurada para falar sobre a advogada, porém deixou claro que não quer falar sobre o assunto:

- Eu não sei da vida dela, não falo com a Deolane há bastante tempo e a vida é dela. Não tenho nada a ver com a vida dela. Não quero o mal dela, quero que seja feliz e siga a vida dela do jeito que sempre quis seguir. Não tenho nada contra ela, contra a família dela, contra os filhos dela, pelo contrário. Nunca quis o mal de ninguém e nunca vou querer. Não vai ser agora que vou sair falando, em rede de televisão, mal dela não.

- O que eu tenho para falar é isso: sou mãe, vó, tenho minha família e não quero desejar o mal dela e nem de ninguém, e que ninguém passe por isso que ela está passando. Sei muito bem como que é essa mídia, o quanto que isso pode causar e prejudicar a vida dos outros, acabar com a vida dos outros, como acabou com a vida do meu filho. Então, nem quero ficar vivendo nisso.

Deolane foi presa novamente no dia 10 de setembro por acusações de participar de uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.