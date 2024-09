Homem é morto a tiros na Vila Suíça, em Santo André; caso é investigado

Um homem de 44 anos foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (11) na rua Minerva, no bairro Suíça, em Santo André. Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), dois homens desceram de um carro e dispararam contra a vítima, identificada como Cosmo Ferreira Alves – ele foi atingido no rosto e no tórax.

Informações preliminares apuradas por policiais militares que atenderam à ocorrência mostram que a vítima teria sido surpreendida pelos suspeitos, que “efetuaram disparos de arma de fogo aparentemente sem qualquer anúncio ou abordagem”.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado ao local e confirmou o óbito. Testemunhas relataram que os atiradores fugiram logo após o ataque, retornando ao veículo em que chegaram.

O documento de identidade encontrado com a vítima confirmou que se tratava de Alves. Pessoas que passavam pelo local afirmaram que ele era morador de uma comunidade situada na Rua Titan. O BO ainda aponta que o homem tinha passagens pelo sistema prisional, de onde havia saído há poucas semanas.

A área foi isolada pela polícia, e a equipe do Instituto de Criminalística de Santo André realizou a perícia no local. Imagens de câmeras de segurança foram recolhidas.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. O caso foi registrado como homicídio no 6º Distrito Policial da cidade e encaminhado ao DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) para investigação.