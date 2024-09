Após cateterismo, Marcos Oliveira deixa hospital: - Estou indo para casa e quero trabalhar

Notícia boa! Na tarde desta quinta-feira, dia 12, Marcos Oliveira recebeu alta hospitalar após passar por um cateterismo. A ator, de 66 anos de idade, estava internado desde o último dia 9, no Rio de Janeiro.

Rose Scalco, amiga de Marcos Oliveira, foi a responsável por contar a novidade aos internautas e fãs do ator. A apresentadora e jornalista postou um vídeo do artista na saída do local.

Na gravação, o eterno Beiçola apareceu de camiseta, calça e um enorme chapéu.

- Estou me libertando [...] agora, até sair dessa situação, o coração voltar ao normal é um processo. Estou livre, estou indo para casa, agora vou me organizar e quero trabalhar. Vou cantar muito por aí, eu quero cantar muito e espero vocês, disse.