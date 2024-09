'Até em estelionatário estão dispostos a votar', afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 12, que "infelizmente" tem pouco tempo para acompanhar as redes sociais ao ser perguntado quais "fake news" mais o incomodam. Algumas delas são "tão alopradas" que fazem o chefe da equipe econômica rir, relatou.

"Eu infelizmente tenho pouco tempo para acompanhar redes sociais, não dá tempo de olhar. E no fim de semana eu não quero olhar, tenho que estar sereno, na segunda tenho que estar muito bem disposto para negociar. Mas as vezes dou até risada, são coisas tão alopradas, você pensa, será que alguém está acreditando numa coisa dessa?", respondeu Haddad ao participar do programa "Bom dia, ministro", da EBC.

O ministro aproveitou o assunto também para fazer uma avaliação crítica do mundo virtual e a relação com as eleições. Sem citar nomes, disse que "até em estelionatário as pessoas estão dispostas a votar". "Sujeito tem conversa fácil, já roubou pessoas, deu golpe e quer dar golpe eleitoral agora. Curioso o que está acontecendo eleitoralmente. E a pessoa assume o que faz, hoje virou ativo eleitoral se expor e dizer 'fui condenado, roubei, sei dar golpe, sou esperto'", avaliou o ministro, dizendo, contudo, confiar que o processo democrático acaba "depurando esse tipo de coisa".

Haddad tem participado de eventos de campanha do candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL). As pesquisas mostram uma disputa acirrada entre três nomes na capital paulista: Boulos, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB).