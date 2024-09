Bon Jovi ajuda desconhecida que iria se jogar de ponte nos Estados Unidos

Que atitude admirável! Aos 62 anos de idade, o cantor Jon Bon Jovi salvou uma mulher desconhecida que iria se jogar da ponte na cidade de Nashville, nos Estados Unidos.

O vídeo da ajuda foi divulgado pelo Departamento de Polícia de Nashville. Nas imagens é possível ver o momento que Bon Jovi percebe que a mulher estava se inclinando para se jogar. Com calma, ele vai até ela e conversa com a mesma, ajudando a sair daquela situação. Após o momento de preocupação, o cantor ficou abraçado com a desconhecida por alguns minutos para acalmá-la.

Vale pontuar que o artista estava realizando um ensaio fotográfico no local quando reparou o que estava acontecendo. Bon Jovi estava na ponte para pedestres John Seigenthaler, uma alta passarela que cruza o rio Cumberland.