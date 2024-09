Carro desgovernado atinge bomba de combustível e causa explosão em Mauá

Um carro colidiu contra uma bomba de gasolina de um posto de combustível e provocou uma explosão na noite desta quarta-feira (11), na Avenida João Ramalho, em Mauá. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o motorista de um Renault Clio foi fechado por outro automóvel e perdeu o controle do veículo.

O condutor, de 28 anos, e um idoso de 77 anos que estava no local ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados a hospitais da região. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 1º Distrito Policial de Mauá, que solicitou perícia ao local para apurar as circunstâncias do acidente.