Virginia Fonseca volta a ser internada menos de 24 horas após a alta

Eita! Virginia Fonseca precisou voltar às pressas para o hospital após receber alta da maternidade. Após o parto de José Leonardo, no último domingo, dia 8, a influenciadora digital pegou virose e também estava com uma reação alérgica, o que prolongou sua estadia no hospital. No entanto, ela teve alta na tarde da última quarta-feira, dia 11, mas precisou retornar ao local na madrugada desta quinta-feira, dia 12, depois de apresentar uma piora nos sintomas.

O que aconteceu?

Virginia contou através de suas redes sociais que ficou inchada e sentiu dificuldade para engolir:

- Bom dia, bom dia! Eu sumi ontem porque eu vim para o hospital, gente. Eu continuo inchando muito e eu estava tomando o antialérgico, mas comecei a sentir dificuldade para engolir.

Em seguida, ela disse que ficou com medo e por isso decidiu voltar para o hospital:

- A gente ficou com medo, então a gente optou por vir para o hospital. Meu dermatologista veio me ver, ele falou que tipo de alergia que era e que o medicamento que ele iria me passar eu não poderia voltar para casa, por motivos dele, e ele está certo. Não sei explicar, mas ele achou melhor eu dormir aqui.

Mesmo medicada, Virginia falou que ainda vai permanecer inchada por uns dias, mas tranquilizou os seguidores ao apontar que já está se sentindo melhor:

- Eu ainda não terminei de tomar os medicamentos que eu tenho que tomar, mas eu já estou me sentindo muito bem. Doutor Alessandro disse que provavelmente vou ficar meio assim, inchada, de uns três a cinco dias.

Melhoras!