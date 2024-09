Datena pede que Justiça Eleitoral investigue 'doações suspeitas' a Marçal

A campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) pediu à Justiça Eleitoral de São Paulo nesta quarta-feira, 11, uma ação solicitando investigação sobre as doações financeiras recebidas pelo candidato Pablo Marçal (PRTB). Além disso, a campanha pede que o registro da candidatura de Marçal seja cassado e que ele fique inelegível caso comprovadas as irregularidades.

O pedido aponta suspeitas sobre a origem dos recursos utilizados pelo candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, possibilidade de utilização de "laranjas" e indícios de existência de esquema ilícito de financiamento de campanha. A ação lista evidências de irregularidades em pelo menos cinco diferentes doações feitas à campanha de Marçal e, com base nelas, pede quebra do sigilo bancário dos suspeitos, a cassação do registro da candidatura de Marçal e sua inelegibilidade.

Entre os casos citados na ação, existem beneficiários de programas sociais que fizeram contribuições incompatíveis com seus patrimônios. Em um deles, uma mulher cujo marido foi preso por crimes de estelionato e fraude contra idosos doou R$ 25 mil via pix a Marçal. Em outra situação, um empresário envolvido em escândalos de fraudes previdenciárias doou R$ 8 mil para o candidato do PRTB.

Procurada, a assessoria de imprensa de Marçal disse que irá se manifestar.