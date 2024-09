Em encontro no Ciesp, Alex fala da indústria do futuro

O candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, Alex Manente, apresentou, na tarde desta quarta, suas propostas de governo na área do desenvolvimento econômico, em encontro na regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo). O evento foi organizado pelo diretor-titular Mauro Miaguti e pelos demais integrantes da diretoria da entidade. Participaram do encontro o vereador Julinho Fuzari (Cidadania), que disputa a reeleição, e o candidato à vereança Bruno Gabriel (MDB).

Na conversa com os líderes do setor, Alex detalhou o modelo da indústria do futuro que pretende implementar em São Bernardo e os planos para parcerias público-privadas na cidade. “Precisamos aproveitar nossa localização geográfica, que nos fez ser o berço da indústria automotiva. Temos de focar na indústria desse século, que é a da tecnologia, da inovação e da robótica. Temos poucas instaladas no Brasil e, por isso, vamos vocacionar São Bernardo nesse sentido.”

Alex Também garantiu que, em sua gestão, as ações do serviço público serão desburocratizadas, como a aberturas de empresas. “A Prefeitura não pode atrapalhar esse desenvolvimento”, afirmou. “Queremos estar mais próximos da iniciativa privada. Como a capacidade de investimento da Prefeitura é limitada, precisamos dessa parceria e vamos fazer muitas PPPs e concessões, como do Ginásio Poliesportivo, que será transformado em uma arena multieventos, para gerar renda, oportunidades e desenvolvimento.”