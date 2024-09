Pinacoteca recebe ‘Um corpo presente’ a partir de sábado

A Pinacoteca de São Bernardo abre, no sábado, a individual Um corpo presente de Letícia Gonçalves. Com aproximadamente 20 obras e sob a curadoria de Cristina Suzuki, a mostra vai ao encontro dos anseios da artista que, entre os quais, é mostrar as potencialidades dos corpos, suas capacidades de afetos e de experiências que vão além da estética.

Tinta acrílica, giz pastel seco, carvão vegetal, entre outros, dão formas aos traços, aos pensamentos e, mais que isso, aos sentimentos de Letícia, em obras não apenas atemporais, mas definitivamente necessárias em uma sociedade que rechaça e oprime corpos considerados ‘fora do padrão’. As formas voluptuosas de grande parte das obras foram criadas para levar à reflexão, como explica a curadora. “A provocação é olhar com afeto e acolhimento para pessoas com corpos perfeitos em suas diferenças e especificidades e não com a visão contaminada pela teoria do corpo perfeito padrão. A provocação é olharmos com mais apreço para o nosso próprio corpo.”

A Pinacoteca fica na Rua Kara, 105, no Jardim do Mar. No dia 14, a exposição funcionará das 14h às 18h. Entre os dias 16 deste mês e 2 de novembro. às terças (9h às 20h), quarta a sexta (9h às 17h) e último sábado do mês (10h às 16h).