Por R$ 12: estreias marca 5ª Semana do Cinema no Grande ABC

Espectadores e entusiastas de plantão, preparem a pipoca pois começa nesta quinta a quinta edição da Semana do Cinema, que chega prometendo agitar as telonas de todo o País com uma programação variada e ingressos a preços populares.

De 12 a 18 de setembro, os cinemas participantes oferecerão ingressos a R$ 12 para todas as sessões 2D, uma ótima oportunidade para matar a saudade de uma telona e se atualizar em relação às últimas produções nacionais e internacionais.

A iniciativa da Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) já se consolidou como uma das principais ações para incentivar a ida ao cinema no Brasil, e depois do sucesso das últimas quatro edições, que já levaram mais de 13 milhões de pessoas para a frente das telonas, as instituições esperam mais de três milhões de cinéfilos nos próximos cinco dias.

No Grande ABC, o público pode aproveitar a promoção pelas redes de cinema Cinemark, que está nos shoppings Grand Plaza, Atrium, Park Shopping São Caetano, Golden Square e no Assai Atacadista de São Bernardo, no bairro Pauliceia; PlayArte no Shopping ABC e Praça da Moça; Cinépolis no São Bernardo Plaza Shopping; UCI no Shopping Metrópole; e Cine Araújo no Mauá Plaza Shopping.

Confira abaixo três destaques que estão em cartaz nos cinemas da região:

DEADPOOL E WOLVERINE

A obra reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson e o poderoso mutante Wolverine em uma aventura explosiva. No longa, os dois personagens têm os seus caminhos cruzados, dando início a uma improvável aliança. O filme pode ser conferido em todos os cinemas do Grande ABC.

SILVIO

O filme nacional, que estreia nesta quinta, é baseado em fatos reais, nos quais o mais renomado apresentador da TV brasileira Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos de bastidores. O longa está em cartaz nos shoppings Grand Plaza, Atrium, ABC, Park Shopping São Caetano, Golden Square, Mauá Plaza, São Bernardo Plaza, e Assaí Atacadista.

OS FANTASMAS...

No retorno à casa em Winter River, três gerações da família Deetz se unem após tragédia familiar. Lydia Deetz já é adulta e mãe da adolescente Astrid, que abre, sem querer, o portal para a vida após a morte, mais uma vez virando a vida dos Deetz de ponta-cabeça com o ressurgimento do extravagante fantasma Beetlejuice. A obra estreia nesta quinta em todos os cinemas da região.