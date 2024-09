Unidades do Senac oferecem bolsas de estudo 100% gratuitas

As unidades do Senac de São Bernardo e Santo André abrirão vagas para o Ensino Médio Técnico com início em 2025, com possibilidade de bolsa, para jovens que desejam aliar o ensino médio tradicional a uma formação técnica. As inscrições começam nesta quinta-feira, ao meio-dia, e devem ser feitas pelo portal do Senac São Paulo. Na unidade andreense, serão disponibilizadas 70 vagas para o ensino médio técnico em administração, sendo 36 delas gratuitas. Em São Bernardo do Campo, as opções incluem o Ensino Médio Técnico em Multimídia e o Ensino Médio Técnico em Informática, com um total de 168 vagas, das quais 84 são totalmente gratuitas.

A grade curricular dos cursos do Senac é estruturada para integrar o ensino regular com a formação técnica, oferecendo um aprendizado completo e alinhado com as exigências do mercado de trabalho. O conteúdo programático segue a base nacional comum curricular do ensino médio e também prepara os alunos para o Enem e vestibulares. As famílias interessadas podem agendar uma visita para conhecer a estrutura e o método de ensino das unidades, por meio do site oficial do Senac.

Os candidatos que desejarem concorrer a uma das bolsas de estudo deverão atender aos seguintes critérios: ter renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais, realizar a inscrição no dia 12 de setembro, ao meio-dia, pelo site do Senac São Paulo, sendo que as vagas serão distribuídas por ordem de chegada, por meio de uma fila de espera virtual, e apresentar a documentação solicitada pela unidade dentro do prazo estabelecido.

PREPARAÇÃO

O Ensino Médio Técnico do Senac visa preparar os alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho com uma formação que combina conhecimento técnico-científico com uma visão ética e crítica. A associação D3E (Dados para um Debate Democrático na Educação) destaca que egressos do ensino médio técnico têm, em média, salários 32% maiores que os de alunos que concluíram apenas o ensino médio regular. Para mais informações sobre os cursos do Ensino Médio Técnico do Senac, acesse o site oficial.