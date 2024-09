Candidato andreense publica passeio por plantação de maconha

Edsinho Tarja Verde, candidato a vereador pelo Psol em Santo André, compartilhou em seu Instagram stories inusitados na tarde desta quarta-feira (11). Em um vídeo, o ativista faz caminhada por uma plantação de cannabis; em outro, sob a foto da própria propaganda eleitoral, enfatiza: "Santo André, cidade dos maconheiros".

Conhecido nas redes sociais por incentivar “um mundo mais verde”, o candidato frequentava nas imagens o plantio em Mogi das Cruzes de Max Vinycius Araujo Sousa, intitulado 'técnico em farmacologia e terapeuta holístico especialista em métodos de extração'.

"Isto daqui (cultivo caseiro de cannabis) é uma forma de acesso de que todas as pessoas precisam, seja no quintal ou onde quiserem", opina no vídeo Tarja Verde, que também se coloca como cultivador na campanha.

Segundo o STF (Supremo Tribunal Federal), o cultivo de cannabis é ilegal no País. O porte individual de apenas 40 gramas de cannabis sativa ou até seis plantas fêmeas é permitido.

Ao Diário, Edson comentou que a regulação “é relativa". Segundo ele, o amigo tem permissão de quantidade em processo judicial e se enquadra na proporção permitida por lei.

"O Max ensina médicos a prescrever, informa como a substância age no organismo (...) Considero a maconha uma planta injusta, que pode ser livre. Estou na Marcha da Maconha desde 2016 porque, enquanto empresas farmacêuticas lucram, pobres que necessitam da cannabis são criminalizados", defende.

Veja vídeo: https://youtube.com/shorts/qcO_LJjlu4k?feature=share