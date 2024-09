Virginia Fonseca recebe alta e deixa a maternidade com o filho e Zé Felipe

Virginia Fonseca recebeu alta hospitalar após dar à luz José Leonardo no último domingo, dia 8. A influenciadora digital deixou a maternidade na tarde desta quarta-feira, dia 11, depois de passar por alguns perrengues no pós-parto, tendo sentido muita dor no corpo. Além disso, ela também pegou uma virose das filhas mais velhas, Maria Alice e Maria Flor, e seu olho começou a ficar irritado - e até apareceu uma bolinha no canto!

Mas o mal ficou para trás e os três foram fotografados felizes da vida. José estava no colinho do papai, Zé Felipe, enquanto Virginia andava ao lado deles. O bebê ainda seguiu a tradição de usar uma roupinha vermelha para a saída da maternidade, já que dizem que é uma cor que dá sorte para a criança.

Vale lembrar que o casal já tem Maria Alice e Maria Flor, e José Leonardo é o caçula da família, levando nome do Leonardo como uma homenagem ao vovô paterno.