Deputados podem votar reoneração hoje; dívidas dos Estados também no radar

A Câmara dos Deputados pode votar, nesta quarta-feira, 11, o projeto de reoneração da folha de pagamentos. Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o texto causa preocupação no Banco Central por uma medida que trata de recursos esquecidos em instituições financeiras privadas e públicas.

A expectativa era de que deputados virassem a noite para tentar encontrar uma solução para o impasse, já que acaba nesta quarta-feira o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a conclusão de um acordo sobre a desoneração. Na segunda-feira, 9, a Câmara já havia aprovado um requerimento de urgência para o projeto.

Também está no radar a votação da proposta de revisão das dívidas dos Estados, cuja tramitação também está sob urgência aprovada no início da semana. Além disso, a Câmara pode votar o projeto que prevê incentivos ao "combustível do futuro". O texto já foi aprovado pelos senadores.

Pautas políticas

Nas comissões, o projeto que concede anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023 volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Governistas têm operado para atrasar o andamento da matéria.

Nos bastidores, deputados da cúpula prosseguem com discussões sobre a sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A expectativa é de que o líder do "Blocão", Elmar Nascimento (União-BA), tenha um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta. A bancada do União Brasil deve se reunir para debater o tema.