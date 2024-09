EUA: furacão Francine avança em direção à costa da Louisiana e pode ganhar força de categoria 2

O furacão Francine avançou no início desta quarta-feira (11) em direção à Louisiana e deve atingir a costa nas próximas horas, ao mesmo tempo em que meteorologistas aumentaram alertas sobre tempestades potencialmente mortais, inundações generalizadas e ventos destrutivos na costa norte do Golfo dos EUA.

O Francine se alimentou das águas extremamente quentes do Golfo do México para passar de tempestade tropical a furacão de categoria 1 na noite de terça-feira, 10. O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que o Francine pode até atingir a força da categoria 2, com ventos de 155 a 175 km/h, antes de se chocar contra uma região costeira frágil que ainda não se recuperou totalmente de uma série de furacões devastadores desde 2020.

O Francine estava centrado na manhã de quarta-feira a cerca de 395 quilômetros a sudoeste de Morgan City, Louisiana, e estava se movendo para nordeste com ventos máximos sustentados de 150 km/h, informou o centro de furacões. Espera-se algum fortalecimento adicional na manhã de quarta-feira e, em seguida, espera-se que o Francine se enfraqueça rapidamente depois de se deslocar para o interior.

O centro de furacões disse que partes do Mississippi, Alabama e Panhandle, na Flórida, correm o risco de inundações urbanas e repentinas "consideráveis" a partir de quarta-feira, seguidas de uma ameaça de possíveis inundações no final da semana no baixo Vale do Mississippi e no baixo Vale do Tennessee, à medida que os remanescentes encharcados do Francine se espalham pelo interior. Fonte: Associated Press.