Como Zema em MG, Palacio quer reduzir dívida de S.Caetano

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), reuniu-se ontem com o candidato do Podemos à Prefeitura de São Caetano, Fabio Palacio, e seu postulante a vice, Mario Bohm (Novo), para um encontro com empresários da região em um restaurante da cidade. As lideranças discutiram temas como o modelo de gestão adotado no Estado vizinho e a crescente dívida são-caetanense.

Zema lembrou o cenário de calamidade financeira que encontrou ao assumir o governo mineiro, em 2019. “Assumi um Estado literalmente quebrado. O que fizemos foi o que qualquer manual de gestão recomenda: enxugar despesas e buscar novas receitas, sem aumentar impostos”, afirmou o governador, aplaudido pelo público. Zema ainda destacou que, desde o início de seu primeiro mandato, Minas Gerais já atraiu mais de R$ 440 bilhões em investimentos privados e quer criar até 2025 um milhão de empregos com carteira assinada.

O governador ressaltou que, apesar da redução, o Estado ainda tem uma “dívida monstruosa” de R$ 160 bilhões – em um movimento inverso ao observado no valor da dívida de São Caetano sob a gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSD). Conforme o Diário apresentou em março deste ano, a dívida pública da cidade mais que dobrou entre 2021 e 2023. O crescimento foi de 126%, saltando de R$ 327,5 milhões para R$ 741 milhões no período. Atualmente, segundo projeção de Palacio, este valor chega à metade do orçamento anual da cidade, estimado em R$ 2,43 bilhões.

Zema reconheceu o potencial da cidade, mas ressaltou que uma gestão austera é essencial para reverter o quadro de endividamento. “A dívida do município é elevada para o tamanho da cidade. O que corrige isso é uma gestão austera”, pontuou.

Pensando nisso, Mario Bohm exaltou a gestão do governador de Minas Gerais como inspiração para São Caetano. “Zema atraiu bilhões em investimentos para um Estado que estava arrasado, mas está fazendo evoluir. É exatamente isso que precisamos para nossa cidade: simplicidade, transparência, honestidade e progresso”, afirmou Bohm, destacando que a eficiência administrativa é uma necessidade urgente para o município.

Fabio Palacio seguiu a mesma linha, elogiando o modelo de gestão adotado por Zema. “Minas Gerais conseguiu reduzir os gastos públicos, desburocratizar o governo e gerar mais eficiência, tudo isso com menos dinheiro. Esse exemplo do que Zema fez em Minas é o que precisamos em São Caetano”, disse. O podemista também criticou a administração atual – que, segundo ele, priorizou obras de infraestrutura não essenciais, enquanto setores como o da Saúde continuam enfrentando sérios problemas.





ACOMODAÇÃO

Fabio Palacio apontou também que manter o grupo – liderado pelo prefeito Auricchio e que tem as candidaturas de Tite Campanella (PL) e Regina Maura (PSD) a prefeito e a vice, respectivamente – no poder por 20 anos decorre de um discurso de medo imposto à população.

“Essa acomodação de um tempo muito longo no poder faz com que haja o entendimento de que, do jeito que está, está bom, é só seguir. Porém, nós não acreditamos nisso. Temos a total convicção de que é possível manter aquilo que já existe e vai bem, e corrigir tudo aquilo que não tem funcionado ao longo desses anos”, afirmou Palacio.

O prefeiturável ressaltou que São Caetano oferece uma gama de benefícios sociais que precisam ser mantidos e até ampliados, mas que há problemas urgentes na Saúde, educação e geração de empregos, que exigem atenção. “Não é porque isso (benefícios) existe que temos de fechar os olhos para os problemas. O sentimento que temos do grupo que está no poder é de que ‘está tudo bem e não queremos que você perca isso’. Porém, ninguém vai perder nada. Temos muito mais a entregar”, garantiu o candidato.





