Risco elevado para incêndios em SP é ampliado até sábado, com temperaturas de até 39ºC

Afetado pelas chamas e pela fumaça nos últimos dias, o Estado de São Paulo teve o risco elevado para incêndios ampliado desta terça, 10, até o sábado, 14, informou a Defesa Civil, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Os órgãos alertam que regiões do território paulista podem chegar a 39ºC nos próximos dias, enquanto a Umidade Relativa do Ar (URA), não ultrapassa 20% em determinadas áreas.

Nos dez primeiros dias de setembro, o Estado registrou 980 focos de incêndio, de acordo com o monitoramento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), por meio do Programa Queimadas. Os dados indicam um aumento de 860% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a quantidade de incêndios em cidades paulistas foi de 102 focos registrados.

Em nota, a gestão estadual diz que o gabinete de crise segue mobilizado para o enfrentamento aos focos de incêndio em São Paulo.

Diante do cenário de seca, baixa qualidade do ar e possível permanência dos incêndios, a Secretaria de Estado da Saúde; de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística; a Cetesb e a Defesa Civil assinaram uma nota técnica conjunta com orientações para mitigar os efeitos da situação.

O Mapa de Risco de Incêndio do Estado indica nível de emergência para queimadas em quase todo o território paulista até o próximo sábado. Por esse motivo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) suspendeu temporariamente as autorizações de queima no Estado para a despalha de cana, queima fitossanitária ou para manejo.

"Nos próximos dias, o Estado de São Paulo será dominado por um clima seco e estável. Sem previsão de chuvas, a atenção se volta para a elevação gradual das temperaturas, que trarão uma sensação de calor e um ambiente abafado em todo o território paulista", informa a Defesa Civil.