Renata Abreu acredita ser possível virar e vencer eleição em Diadema

Deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu esteve nesta terça-feira pela manhã em Diadema, em ato de apoio ao prefeiturável e correligionário Marcio da Farmácia. A chefe do partido destacou ser possível virar o jogo e vencer a disputa majoritária, atualmente polarizada no município entre Taka Yamauchi (MDB), ex-presidente da SPObras, e José de Filippi Júnior (PT), candidato à reeleição.

Para ela, o medo do eleitor de ter novamente a esquerda no poder levará Marcio da Farmácia ao segundo turno, no dia 27 de outubro. “Ele é o que tem menor rejeição”, frisou. Segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, 37,5% dos eleitores não votariam em Filippi, outros 24,9% rejeitam Taka, enquanto Marcio da Farmácia não receberia votos de 24% dos eleitores.

Os dados integram pesquisa encomendada pelo Diário e divulgada no dia 5 de setembro. O levantamento – realizado entre os dias dias 1º e 3 de setembro com 720 eleitores e margem de erro de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos – está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código alfanumérico SP-01580/2024.

Neste cenário, o segundo turno, segundo Renata Abreu, fica “indefinido”. No entanto, a deputada ponderou sobre um bom prognóstico que poderá levar Marcio da Farmácia e seu companheiro de chapa, o médico Ricardo Yoshio (Novo), à vitória. “Perfil mais equilibrado”, garantiu.

Marcio da Farmácia aproveitou a caminhada pela região comercial de Diadema para pedir aos eleitores que “comparem” e “pesquisem” sobre as histórias de vida de cada um dos candidatos. O podemista lembrou a campanha diminuta em comparação à dos adversários. “Olho no olho, no corpo a corpo, no boca a boca”, disse.

O vice, Ricardo Yoshio, afirmou que a fórmula adotada pela dupla é a ideal. “Quando (eleitores) tomam conhecimento de nossa candidatura, de imediato nos apoiam”, discorreu.

Marcio ainda fez um apelo aos eleitores: “Olhem os gastos públicos. O amarelo (referência à cor utilizada por Taka) está gastando fortunas. O vermelho (cor adotada pelo PT do Filippi) também, mas não entrega nada. Eu tenho o que mostrar e o doutor Ricardo Yoshio também. Olhem nossos projetos, o que fizemos e o que estamos fazendo pela cidade. Não temos nada que nos desabone”, declarou o prefeiturável.

Antes de encerrar a entrevista, Marcio da Farmácia aproveitou para alfinetar a atual gestão municipal chefiada pelo prefeito. “A única dupla da Saúde está aqui. O maior gargalo da cidade é justamente a Saúde. Eu, e o doutor Yoshio, entendemos do assunto e vamos resolver os problemas”, destacou.

A declaração vai ao encontro dos diversos problemas enfrentados corriqueiramente pela população diademense. como a falta de médicos e infraestrutura adequada no Hospital Municipal de Diadema, no bairro Piraporinha. No complexo, equipe do Diário flagrou pacientes em macas nos corredores por falta de leitos de internação.

Renata Abreu, uma das articuladoras da vinda do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao Grande ABC, afirmou: “Força política que chega para unir forças e transformar Diadema, assim como tem transformado Minas.”