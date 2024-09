Rodada de Negócios do Ciesp de Diadema atrai cerca de 200 empresas

Com a participação de montadoras de automóveis e dezenas de indústrias da região, a Rodada de Negócios, coordenado pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Regional Diadema, realizada nesta terça-feira, teve cerca de 200 empresas cadastradas, com a realização de aproximadamente 1.900 negociações visando o fechamento de parcerias.

“É um evento muito bom, porque se conseguiu muitas âncoras. São indústrias grandes do Grande ABC, e isso atrai outros fornecedores. Esse é o papel do Ciesp. Gerar negócios entre os associados e entre as indústrias”, comentou o presidente em exercício do Ciesp, Francesconi Júnior.

Segundo o diretor titular do Ciesp Diadema, Anuar Dequech Jr, esta Rodada de Negócios surpreendeu positivamente. “Para nós é a coroação de um trabalho bem feito. Todos se empenharam e mostraram resultados. São mais de 1.900 reuniões agendadas. Isso faz com que a gente fique muito contente e coroa todo o trabalho que a gente faz, que é realmente colocar em contato o industrial com o industrial”, comentou o diretor.

Já para Clarice Ferreira, Relações Institucionais da Volkswagen, que foi uma das empresas âncoras, a oportunidade de encontrar novos fornecedores e fazer parceria é única e boa para ambas às partes. “É bom para a gente, por ter a oportunidade de conhecer outros fornecedores e muitas vezes questionar ou ter um senso crítico com relação àqueles que já fornecem para a empresa. E a oportunidade dos fornecedores de se apresentarem para a Volkswagen, uma vez que hoje quase tudo é virtual. Então, ter essa oportunidade de estar presencialmente e poder falar um pouco mais, do que simplesmente ter uma página na internet, com certeza todo mundo ganha”, disse.