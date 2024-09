Instituto Mauá de Tecnologia abre inscrições para vestibular de verão

O IMT (Instituto Mauá de Tecnologia) está com inscrições abertas para o Vestibular Mauá 2025. Os interessados podem aproveitar as seis formas de ingresso, que se dividem em prova tradicional presencial, prova tradicional on-line, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio (edições 2021, 2022 ou 2023), certificação internacional, reaproveitamento da nota de vestibular de 2024, assim como competições do conhecimento e olimpíadas.

As inscrições vão até o dia 18 de novembro para os que optarem pela prova presencial, que acontece em 20 de novembro, e até 2 de dezembro de 2024, para as demais formas de ingresso, incluindo a prova on-line, agendada para o dia 4 de dezembro. As vagas estão disponíveis para os cursos de administração, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, design, inteligência artificial e ciência de dados, relações internacionais, sistemas de informação e engenharias: civil, de alimentos, de computação, de controle e automação, de produção, química, mecânica, elétrica e eletrônica.

Os participantes também terão a oportunidade de concorrer a bolsas de estudo, sendo 20 integrais (de 100%) e 40 parciais (de 50%) para os mais bem colocados no processo seletivo. Além disso, os candidatos inscritos para arquitetura e urbanismo terão bolsas de 20% de incentivo para os ingressantes dessa que é a segunda turma do curso.

O Instituto Mauá de Tecnologia conta com 130 laboratórios multidisciplinares no campus. Os estudantes podem conferir mais informações sobre as provas e se inscrever por meio do site.