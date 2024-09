Reservas do Santos vencem por 3 a 0 o Água Santa em jogo-treino para ganhar confiança

O técnico do Santos, Fábio Carille, aproveitou um jogo-treino contra o Água Santa na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, para observar os jogadores que não vêm atuando com frequência na temporada. O vice-líder da Série B do Brasileiro venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por João Basso, Yusupha Njie e Vinícius Balieiro.

"É muito importante fazer esse gol, para eu melhorar o meu jogo, ganhar mais confiança e me preparar bem para quando entrar em campo", afirmou o atacante Yusupha Njie, que tem chances de ser relacionado para o jogo contra o América-MG no domingo. A partida, válida pela 26ª rodada da Série B, acontece na Vila Belmiro.

O Santos pressionou o Água Santa desde o início do jogo-treino, dividido em dois tempos de 30 minutos, e abriu o placar no final da primeira etapa. Otero cobrou falta pela esquerda, Basso conseguiu um leve desvio de cabeça dentro da área e a bola bateu na zaga antes de entrar no gol.

No segundo tempo, Vinícius Balieiro lançou Rodrigo Ferreira pela direita aos 16 minutos. O lateral avançou em velocidade e cruzou rasteiro para Yusupha Njie. O atacante de Gâmbia dominou e bateu de esquerda, no ângulo, para fazer 2 a 0.

No final do treino, aos 26 minutos, João Basso acertou o travessão e a bola sobrou para Yusupha, que bateu prensado pela zaga. No rebote, Vinícius Balieiro ganhou dos defensores e fechou o placar em 3 a 0.

"O mais importante é dar ritmo de jogo para o pessoal que vem atuando menos, para na hora que seja preciso todos estejam preparados", disse o zagueiro Basso. "Então acho que foi um jogo legal, todo mundo treinou bem e também é bom ganhar, né? Dar confiança para o pessoal e agora continuar trabalhando."

O elenco santista treinou em dois períodos nesta terça. Quem não atuou no jogo-treino fez trabalho técnico pela manhã e uma atividade física durante a tarde.