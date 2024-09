Coletivo Menelão de Teatro apresenta espetáculo 'Pão e Circo' no Parque da Juventude

No dia 14 de setembro de 2024 (sábado), às 16h, com entrada gratuita, o Coletivo Menelão de Teatro (@coletivomenelao), grupo do Grande ABC, apresenta o espetáculo “Pão e Circo” no Parque da Juventude Città Di Maróstica, que fica na Avenida Armando Ítalo Setti, 65, no Baeta Neves, em São Bernardo. A apresentação contará com tradução em LIBRAS e Audiodescrição.

“Pão e Circo” é uma peça de teatro de rua que conta a breve trajetória de vida de Washington, um jovem aprendiz vendedor de jornais. Em seu primeiro trabalho, ele descobre as tantas crueldades do sistema quando conhece a viúva Carneiro Leal, que acaba de ser despedida e despejada da padaria em que trabalhou durante anos para o padeiro Senhor Manuel.

Inspirado no texto “A Padaria” de Bertolt Brecht, o espetáculo “Pão e Circo” transita pelo universo circense, popular e farsesco, interagindo e divertindo o público de todas as idades.

Utilizando máscaras expressivas, este espetáculo de teatro popular une circo e música em um cenário feito com andaimes e uma estrutura que alcança quase cinco metros de altura.

As ações fazem parte do projeto “Coletivo Menelão - 10 anos de insistência no Grande ABC”, contemplado no edital de Difusão Cultural da Lei Paulo Gustavo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com o qual o grupo celebra dez anos e compartilha suas reflexões sobre a produção teatral feita nas bordas da capital, entre as proximidades e distâncias da cena teatral de São Paulo.

“São dez anos em que não conseguimos fugir de temas que nos capturam todos os dias: o trabalho e o deslocamento. Este projeto é uma travessia poética, estética e política que reflete o sentimento que permeia este grupo do Grande ABC ao longo desta trajetória fazendo e sonhando com um teatro que possa existir e resistir longe dos grandes centros, que almeja existir em outras cenas, além daquela que já é estabelecida na cidade de São Paulo. Um teatro que viaja diariamente pela linha 10-turquesa da CPTM, pelas linhas intermunicipais. Por isso, nossa festa de aniversário de uma década quer passar por todos esses lugares, celebrar os laços já criados e gerar novos encontros, para que possamos planejar os próximos dez anos!”, comenta o Coletivo Menelão.

A equipe criativa do Coletivo Menelão é formada pelo quarteto Caroline Varani, Denise Hyginio, Mica Matos e Raffael Santos, todos artistas residentes no Grande ABC, mas conta com uma equipe de mais de vinte pessoas que colaboram em seus espetáculos, tanto no trabalho artístico quanto técnico.

Serviço: Espetáculo “Pão e Circo”

Com Coletivo Menelão de Teatro

Grátis

Classificação: Livre

Gênero: Teatro de Rua

Quando: 14 de setembro de 2024 (sábado) - Horário: 16h

Onde: Parque da Juventude Città Di Maróstica - Endereço: Av. Armando Ítalo Setti, 65 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP

Acessibilidade: Sim. Apresentação com intérprete de Libras e Audiodescrição

Não possui estacionamento. Capacidade: Espaço aberto sem capacidade limitada - Em caso de chuva a apresentação não acontece e a data será remarcada