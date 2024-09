Neymar Jr. mostra momento fofo com Mavie: Neném do papai

Alerta de fofura! Nesta terça-feira, dia 10, Neymar Jr. explodiu o fofurômetro ao compartilhar alguns momentos com a sua filha, a pequena Mavie, de apenas 11 meses de vida. A pequena, vale pontuar, é fruto do relacionamento do craque com Bruna Biancardi.

Através dos stories, Neymar mostrou a herdeira sentada no chão brincando com um copo. Pai babão, ele brincou com a pequena e pediu para ela fazer cheirinho com o nariz.

- Cadê meu nenenzinho? Cadê o neném do papai? Cadê o cheirinho?, disse ele, recebendo um sorrisão como recompensa.

Em outra publicação, Neymar apareceu comendo com a bebê e dançando com a pequena.

Claro que nos comentários, os internautas se derreteram pelo momento entre pai e filha:

Bonito ver Neymar cuidando da princesinha Mavie com tanta paciência, carinho, parabéns papai, disse uma.

Uma imagem vale mais que mil, comentou uma segunda.