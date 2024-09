Deolane Bezerra é transferida para prisão no sertão de Pernambuco

Deolane Bezerra foi presa novamente na tarde desta terça-feira, dia 10. De acordo com informações do g1, a Justiça revogou a prisão domiciliar da empresária após ela descumprir medidas cautelares, como falar com a imprensa e fazer postagem em suas redes sociais.

De acordo com o G1, Deolane será transferida para um presídio no sertão de Pernambuco, localizada a 300 km da capital. Em nota, eles justificaram que a decisão é pensando no bom andamento do processo.

Contribuir para a estabilidade da situação e para o bom andamento do processo, longe da influência direta e intensa de centros urbanos.

Vale pontuar que enquanto estava presa na Colônia Penal Feminina do Recife, na Zona Oeste da cidade, a frente do local foi tomada por fãs, admiradores da advogada e até carro de som. Solange Bezerra, mãe da empresária, segue presa na mesma penitenciária.