Deolane Bezerra tem prisão domiciliar revogada e volta a ser presa no Recife

Deolane Bezerra foi presa novamente na tarde desta terça-feira, dia 10. De acordo com informações do g1, a Justiça revogou a prisão domiciliar da empresária e advogada após ela descumprir medidas cautelares. A influenciadora chegou às 13h no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, para assinar os termos da prisão, mas acabou sendo informada sobre a revogação da decisão da última segunda-feira, dia 9, que permitia a prisão domiciliar.

A justificativa da mudança foi o fato de Deolane ter descumprido as regras determinadas pelo TJPE, que diziam que ela não podia se pronunciar publicamente por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação, além de ser proibida de ter contato com os demais investigados, permanecendo em casa todos os dias da semana, incluindo os fins de semana.

Assim, agora Deolane segue para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), e, em seguida, retorna à Colônia Pena Feminina do Recife, presídio onde estava detida ao lado da mãe, Solange Bezerra, que permanece presa após ter o pedido de habeas corpus negado.

Lembrando que Deolane havia sido beneficiada pelo artigo 318A do Código de Processo Penal e por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de 2018, que substitui a prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. A empresária é mãe de uma menina de oito anos de idade.