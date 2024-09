Tyrese Gibson, astro de Velozes e Furiosos, é preso por desacato

Tyrese Gibson, conhecido por ter atuado em Velozes e Furiosos, foi detido pela polícia por desacato na última segunda-feira, dia 9. Segundo o TMZ, o caso aconteceu durante uma audiência que analisava o pagamento da pensão alimentícia de sua filha, de cinco anos de idade.

Durante o tribunal, o ator estava se recusando a pagar cerca de 56 mil reais por mês para a filha, que é fruto do antigo envolvimento dele com a ex-esposa Samantha Lee. O valor que foi determinado pela Justiça em abril de 2023. Segundo o TMZ, farto da recusa do ator, o juiz Kevin Farmer entrou com o pedido de prisão por desacato, fazendo com que ele saísse algemado do local.

No mesmo dia, no entanto, a advogada de Tyrese entrou com um recurso e o ator foi liberado sem ter que pagar o valor de 411 mil reais determinado pelo juiz. Isso não significa, no entanto, que ele não tenha que pagar os valores da pensão alimentícia que estão atrasados.

Que situação!