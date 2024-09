Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes... Veja o line-up do Lollapalooza 2025

Nesta terça-feira, dia 10, o público pôde - finalmente - comprar o ingresso do Lollapalooza 2025, que irá rolar em março, nos dias 28, 29 e 30, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com a abertura das compras, veio o line-up completo com todos os artistas que se apresentarão no evento.

Olivia Rodrigo, que se apresentará pela primeira vez no Brasil, sobe no palco no dia 28, assim como Rüfüs du Sol, Jão, Girl in Red, Fontaines D.C e mais. Já no sábado, quem toca é Shawn Mendes e Alanis Morissette, além de Benson Boone, Tate McRae e The Marías.

Já no domingo, e último dia de festival, Justin Timberlake vai levantar a galera. Com ele, vão tocar Tool, Foster The People, Parcels e Sepultura.