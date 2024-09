Harvey Weinstein sai às pressas da prisão para passar por uma cirurgia cardíaca de emergência

Harvey Weinstein foi levado às pressas ao hospital após sentir dores no coração. De acordo com a revista People, os advogados e assessores do ex-magnata de Hollywood, nos Estados Unidos, precisou passar por uma cirurgia de emergência. Vale lembrar que ele cumpre pena por estupro e já foi acusado por mais de 80 mulheres.

No comunicado emitido pela equipe do criminoso, eles escreveram que Harvey possui vários problemas de saúde que necessitam de tratamento contínuo:

Conforme falamos extensivamente antes, o sr. Weinstein sofre de uma infinidade de problemas de saúde significativos que precisam de tratamento contínuo. Somos gratos à equipe executiva do Departamento Penitenciário da cidade de Nova York e do (presídio de) Rikers Island por agir rapidamente ao levá-lo ao Bellevue Hospital.

Os assessores Craig Rothfeld e Juda Engelmayer não revelaram o estado de saúde dele. Weinstein ficou conhecido por ser um cofundador da empresa de entretenimento Miramax e do estúdio de cinema The Weinstein Company. Ele também já produziu filmes com muito prestígios, como Pulp Fiction e The Crying Game.