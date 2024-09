Dr. Pereira Barreto. Uma escultura em São Paulo. Uma avenida no Grande ABC. Uma aula ao ar livre neste 2024.

Um dos passeios culturais tornou-se clássico para a Memória do Grande ABC, quando o professor Cintra percorreu o caminho da Independência, cruzando São Bernardo e São Caetano.

Agora, a Barra Funda, quando aprenderemos mais sobre o médico e cientista Luiz Pereira Barreto, nome de avenida que interliga Santo André a São Bernardo.

Quem quiser participar, é só aparecer no ponto de encontro, na Praça Marechal Deodoro, em São Paulo, justamente onde está o conjunto escultural em homenagem a Pereira Barreto.

É um belo roteiro, sem necessidade de inscrição ou pagamento de qualquer taxa. Gente, é de graça, e o acesso facílimo pelo Metrô. Sigam com o professor Jorge Cintra.

O ROTEIRO

1. Praça Marechal Deodoro - em frente à estátua em homenagem a Pereira Barreto.

2. Estátuas em homenagem aos trabalhadores.

Elevado Minhocão: Costa e Silva, hoje João Goulart.

3. Castelinho da Rua Apa (Rua Apa, 236).

4. Igreja Presbiteriana Unida (Rua Helvétia, 772).

5. Ruas do bairro. Casas comerciais e residenciais no estilo Mastrocapri.

No percurso:

6. Praça Olavo Bilac e Rua Barra Funda. Igreja da Santíssima Trindade.

7. Teatro São Pedro (Rua Barra Funda, 171 x Albuquerque Lins).

8. Chácara do Carvalho e entorno. Colégio Boni Consilii (Alameda Barão de Limeira, 1379).

9. Casa Mário de Andrade, Oficina Cultural (Rua Lopes Chaves, 546).

Barra Funda & Arredores

Data: sábado, dia 14.

Horário: 9h30 às 12h.

Ponto de encontro: Praça Marechal Deodoro, Rua São Vicente de Paula, em São Paulo, em frente à estátua em homenagem, a Pereira Barreto.

Referência: Metrô – Linha Vermelha, sentido Barra Funda

Coordenação: professor Jorge Pimentel Cintra, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

Crédito das fotos 1 e 2 – Divulgação: site São Paulo Antiga (15 anos no ar)

95 ANOS DE HISTÓRIA. A Praça Marechal Deodoro em 1929, hoje cortada pelo Minhocão; no destaque, Galileo Emendabili ao lado da escultura de sua autoria de Pereira Barreto: inauguração em 3 de maio daquele ano

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 11 de setembro de 1994 – Edição 8803

SANTO ANDRÉ – Prefeito Newton Brandão inaugurava o novo velório do Cemitério Sagrado Coração de Jesus, no bairro Camilópolis.

SÃO CAETANO – Fundação Anne Sullivan conquistava o título de campeã nas categorias mirim, juvenil e infantil em ginástica rítmica desportiva dos Jogos Escolares.

JET SKI. Realizada a segunda etapa do Campeonato Paulista, no Riacho Grande. Presenças dos atores Eri Johson e Alexandre Frota, e do jogador Edmundo, fotografados por Rivaldo Gomes.

EM 12 DE SETEMBRO DE...

1904 – Aspecto feérico era um termo usual da época, nas manifestações que se faziam.

A Light and Power instalava mostradores elétricos, uma bela novidade.

Havia, ainda, os arcos de gás, “com milhares de lâmpadas elétricas múltiplas”.

Tudo isto em São Paulo. No futuro Grande ABC, então Município de São Bernardo, tais melhoramentos viriam aos poucos, nos anos seguintes. Sobreviviam os lampiões, nas ruas principais e nas casas, e também as lamparinas.

NOTA – Lamparina, pequena lâmpada que fornece luz de pouca intensidade, composta de um reservatório para líquido combustível (azeite, querosene etc.) no qual se mergulha um pavio que traspassa uma pequena rodela de madeira e se acende na outra extremidade.

Fonte: Dicionário Houaiss.

1954 - Instalada, na igreja do Carmo, a Diocese de Santo André, com a posse do seu primeiro bispo, Dom Jorge Marcos de Oliveira.

1959 - Fundada a Cooperativa Mista de Produção de Tijolos de Ribeirão Pires.

Nave soviética Lunik II choca-se com a superfície da Lua.

1969 - Criada a Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme).

HOJE

Dia Nacional da Recreação

Dia da Seresta

Dia Mundial do Crochê

Dia do Médico Urologista

Dia do Operador de Rastreamento.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Jaguariúna, criado em 1953 ao emancipar-se de Mogi Mirim.

Pelo Brasil: Barra de São Francisco (PE), Canoinhas (SC), Castelo do Piauí (PI), Chorrochó (BA) e Ipameri (GO).

Festa do Santíssimo Nome de Maria

12 de setembro

Instituída pelo papa Inocêncio XI para comemorar a vitória sobre os turcos na Batalha de Viena em 1683.

Foto: Wesley Almeida/cancaonova.com