Sabrina Sato elogia cenas de Nicolas Prattes e Agatha Moreira em Mania de Você

Sabrina Sato acompanhou a estreia de Mania de Você, novela da Globo, que foi transmitida na última segunda-feira, dia 9, para prestigiar o noivo, Nicolas Prattes, que é o protagonista, ao lado de Agatha Moreira.

Logo no primeiro capítulo, os atores tiveram algumas cenas românticas e quentes! Sabrina, então, publicou nos Stories do Instagram um vídeo gravando a televisão e não deixou de elogiar a atuação e estreia do novo projeto do noivo:

Está demais!, escreveu ela, que também adicionou um emoji de coração vermelho e marcou Nicolas e Agatha.

Vale lembrar que o anúncio do noivado entre Sabrina e Prattes foi inusitado! O ator surpreendeu os fãs ao corrigir o Luciano Huck no último domingo, dia 8, durante o programa Domingão com Huck, após o apresentador chamar Sato de namorada dele:

Olha, eu adoro a sua namorada, adoro a Sabrina Sato, minha amiga de décadas.

Ele foi interrompido pelo ator, que disse entusiasmado:

Agora é noiva!

E você? Gostou do casal fictício assim como ela?