Acidente na Marginal Tietê provoca interdição na via

Um acidente envolvendo dois veículos na Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, na manhã desta terça-feira, 10, deixou ao menos dois feridos e provocou a interdição da pista expressa da via na altura da Ponte Cruzeiro do Sul. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o bloqueio ainda permanecia no local por volta das 8h10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram encaminhadas para a região da colisão, registrada pouco antes das 6h da manhã, para atendimento da ocorrência.

Uma mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Santana para atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde dela. A segunda vítima, que teve parada respiratória no local, foi encaminhada para outra unidade médica por meio do helicóptero Água da Polícia Militar.

Equipes da CET permanecem no local para auxiliar motoristas que estão na região. As causas do acidente ainda serão investigadas.