618 trabalham nas cozinhas de escolas estaduais; Seduc abre competição

A Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) divulgou na última semana que no Grande ABC pelo menos 618 cozinheiros e cozinheiras trabalham por mais de 300 escolas estaduais. O montante compõe o quadro das mais de 5.000 escolas da rede que podem ser representadas no 1º Concurso de Receitas Escolares e que visa registrar a cultura local nos pratos de cada instituição.

As inscrições podem ser feitas entre esta terça-feira e o dia 27 de setembro e a participação será dividida em duas etapas.

Na primeira, os 'mestres-cucas' deverão criar ou selecionar uma receita típica. A seguir, essas receitas, com ingredientes disponíveis no programa de alimentação escolar, serão avaliadas pelos estudantes das próprias escolas participantes.

ESTRATÉGIA MAIOR

As 91 melhores receitas selecionadas — uma representante por cada uma das diretorias regionais de ensino — devem ser reunidas em um e-book, que celebrará a cultura alimentar do Estado, destacando as criações dos participantes. O resultado será conhecido no dia 6 de dezembro deste ano. Futuramente, as receitas poderão ser incorporadas ao cardápio das unidades escolares.

Além da criação do e-book, autores das 10 melhores receitas participarão de uma aula especial com um chef convidado.

“Esse concurso é uma excelente oportunidade para valorizar os profissionais que estão todos os dias nas escolas, cuidando para que nossos alunos tenham uma alimentação saudável e culturalmente rica”, comenta a diretora técnica do Departamento de Alimentação Escolar da Educação de SP, Nayla Veríssimo.

INGREDIENTES NA MESA

A previsão da Seduc é que, neste segundo semestre, faça parte do cardápio das unidades da rede com merenda oferecida pela Educação o brócolis ramoso, abacate, manga, vagem macarrão e espinafre.

Além deles, já integram o cardápio constante das escolas abacaxi, banana, laranja, limão, maçã, mamão, manga, melancia, melão e tangerina. Entre as hortaliças, estão abóbora, abobrinha, acelga, alface crespa, alho, batata, batata doce, beterraba, cebola, cebolinha, cenoura, chuchu, couve, mandioca, pepino, repolho verde, tomate e salsinha. Frutas como tangerina, caqui e goiaba também são adquiridos e distribuídos conforme a sazonalidade.

Serão estes os alimentos disponíveis para movimentar a criatividade nas receitas que concorrerão no 1º Concurso de Receitas Escolares.