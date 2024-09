Teatro de Santo André recebe o espetáculo 'A Última Sessão de Freud'

O Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence recebe nos dias 12, 13 e 14 de setembro (quinta, sexta e sábado), às 20h, o espetáculo “A Última Sessão de Freud”, um texto do autor americano Mark St. Germain. A peça, dirigida por Elias Andreato e estrelada por Odilon Wagner e Marcello Airoli, narra um encontro entre o pai da psicanálise e o escrito C. S. Lewis, dois intelectuais que influenciaram o pensamento filosófico da sociedade do século 20.

Os ingressos, com valores em R$ 120 (inteira) e 60 (meia-entrada) podem ser adquiridos por meio do site https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-a-ultima-sessao-de-freud-em-santo-andre-teatro-municipal-de-santo-andre-maestro-flavio-florence-teatro-adulto-672542651217324.html .

Durante esse diálogo, Sigmund Freud, crítico implacável da crença religiosa, e C. S. Lewis, renomado professor de Oxford, crítico literário, ex-ateu e influente defensor da fé baseada na razão, debatem, de forma apaixonada, o dilema entre ateísmo e crença em Deus. O embate verbal também se expande por assuntos como o sentido da vida, natureza humana, sexo e as relações humanas.

O resultado é em um espetáculo que se conecta profundamente com o espectador através de ferramentas como o humor, a sagacidade e o resgate da escuta como ponto de partida para uma boa conversa. O sarcasmo e ironia rondam toda essa discussão. A Última Sessão de Freud já foi assistida por mais de 100 mil pessoas.

O texto de Mark St. Germain é baseado no livro Deus em Questão, escrito por Armand M. Nicholi Jr. – professor clínico de psiquiatria da Harvard Medical School.