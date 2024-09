'Mania de Você': conheça os personagens, elenco e enredo da nova novela da Globo

Mania de Você é a nova novela das 21h da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira, 9. O folhetim, de João Emanuel Carneiro (Todas As Flores, Avenida Brasil e A Favorita), marca a estreia de Nicolas Prattes no horário nobre e traz Adriana Esteves em mais uma vilã.

A trama combina romance com thriller e pitadas de humor e traz como protagonistas os casais Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira) e Rudá (Nicolas Prattes), que formarão um quarteto amoroso.

A história gira em torno da relação de amizade e rivalidade entre as duas jovens, que nasceram no mesmo dia, mas em situações sociais bastante distintas. Elas também dividem uma paixão pela culinária e se aproximam logo que Viola se muda para Angra dos Reis com o namorado, Mavi.

A conexão entre elas ficará ameaçada conforme Viola se apaixona por Rudá, antes de saber que ele é o namorado de quem a amiga tanto fala. A situação vai se complicar ainda mais com o mistério formado em torno de um assassinato que abalará a região.

As principais histórias do folhetim têm como locação as quatro ilhas de Angra e se passam em um condomínio fictício, que abriga o resort de luxo Albacoa.

Conheça os principais personagens de Mania de Você:

Mavi (Chay Suede): Descrito como carismático e ambicioso, o filho de Mércia (Adriana Esteves) é hacker e se muda para o litoral fluminense após receber uma proposta do patrão da mãe, Molina (Rodrigo Lombardi). É apaixonado por Viola (Gabz) e estará disposto a fazer de tudo para ficar com ela.

Viola (Gabz): Determinada e apaixonada por gastronomia, foi criada pelo líder de uma trupe de acrobatas após ser abandonada quando recém-nascida. Inicia na trama como a namorada de Mavi, mas se apaixona por Rudá.

Luma (Agatha Moreira): Namorada de Rudá desde a adolescência, Luma foi criada por Molina depois da morte de sua mãe, durante o parto. É completamente apaixonada pelo namorado.

Rudá (Nicolas Prattes): Morador da comunidade caiçara próxima da mansão da família de Molina, ativista ambiental e namorado de Luma. Acaba se envolvendo com Viola.

Mércia (Adriana Esteves): Fria e solitária, Mércia trabalha há anos na casa de Molina, de quem também é amante. Criou Luma como filha e é a grande antagonista de Viola.

Molina (Rodrigo Lombardi): Empresário de cibersegurança que criou Luma e administra a fortuna herdada por ela com a morte precoce de sua mãe. Usa informações coletadas em sua empresa para chantagear pessoas.

Berta (Eliane Giardini): Inteligente, reservada e de forte personalidade, Berta é a mulher mais rica do condomínio em Angra dos Reis e está sempre em conflito com a nora, Isis.

Ísis (Mariana Ximenes): A ambiciosa Ísis cresceu na comunidade próxima ao resort Albacoa, mas se aproximou da milionária Berta e acabou se casando com o filho dela, Henrique (Antonio Saboia).

Confira o restante dos personagens:

Marcel (Bukassa Kabengele): Nascido em Angola, ele é o pai de criação de Viola e cria outras várias crianças no Morro do Cantagalo.

Nahum (Ângelo Antônio): Homem de boa índole, é ex-namorado de Mércia e assumiu a paternidade de Mavi.

Núcleo de moradores da comunidade

Iberê (Jaffar Bambirra): Irmão mais velho de Rudá e o oposto do protagonista. Sonha em prosperar financeiramente.

Moema (Ana Beatriz Nogueira): Tia de Iberê e Rudá e líder da comunidade caiçara local.

Guga (Allan Souza Lima): Sedutor e amante de Ísis, é convencido por ela a participar de um crime.

Leidi (Thalita Carauta): Mulher de personalidade forte e que passa a chantagear Ísis depois de saber o segredo que ela guarda.

Sirley (David Junior): Marido de Leidi.

Evelyn (Gi Fernandes): Filha de Leidi.

Condomínio e Resort Albacoa

Henrique (Antonio Saboia): Filho único de Berta e herdeiro dos negócios da família. Casado com Ísis.

Tomás (Paulo Mendes): Filho de Ísis e Henrique, muito ligado à avó Berta.

Hugo (Danilo Grangheia): Gerente do resort Albacoa e funcionário de confiança de Mavi.

Diana (Vanessa Bueno): Mulher de Hugo e mãe de Bruna.

Bruna (Duda Batsow): jovem apaixonada pela natureza, sonha em ser bióloga marinha.

Fátima (Mariana Santos): Dona de casa com baixa autoestima, é casada com Robson, que a despreza.

Robson (Eriberto Leão): Controlador e vaidoso, é um executivo workaholic que pouco se dedica à família.

Dhu (Ivy Souza): Confeiteira responsável pelo sustento de sua casa, onde mora com o marido, Edmilson, os filhos Iarley e Lorena, e o neto Lucas.

Edmilson (Érico Brás): Marido de Dhu, descrito como fofoqueiro.

Iarley (Lucas Wickhaus): Filho irresponsável de Dhu, vai se apaixonar por Bruna.

Lorena (Liza Del Dala): Foi mãe de Lucas de forma precoce e vai amadurecer ao longo da trama.

Cristiano (Bruno Montaleone): Casado com a namorada de adolescência, Michele, trabalha como carregador de tacos de golfe no resort Albacoa e vai tentar uma nova vida em Portugal.

Michele (Alanis Guillen): Irmã de Ísis (Mariana Ximenes), casada com Cristiano (Bruno Montaleone) e balconista no Albacoa, vai com o marido, para Portugal.