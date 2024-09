Lista de apresentadores da 76° edição do Emmy é divulgada

Finalmente! A ABC e a Television Acadamy divulgaram nesta segunda-feira, dia 9, a lista dos apresentadores que estarão no comando do Emmy no próximo dia 15. Os nomes mais comentados da lista são de Viola Davis e Selena Gomez. Mal podemos esperar!

A premiação mais importante da televisão americana ocorrerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, e conta com atores de peso para compor a noite. Nomes como Nicola Coughlan, Collin Farrell e Dick Van Dyke fizeram os fãs ficarem ansiosos para o próximo domingo.

A lista possui mais de 50 nomes, de todos os gêneros do entretenimento:

Christine Baranski;

Meredith Baxter;

Candice Bergen;

Gael Garcia Bernal;

Matt Bomer;

Zach Braff;

Connie Britton;

Nicola Coughlan;

Billy Cristal;

Viola Davis;

Giancarlo Esposito;

Colin Farrell;

Jesse Tyler Ferguson;

Lily Gladstone;

Selena Gomez;

Colina Dulé;

Ron Howard;

Brendan Caça;

Josué Jackson;

Allison Janney;

Dom Johnson;

Mindy Kaling;

Jimmy Kimmel;

Padma Lakshmi;

Greta Lee;

João Leguizamo;

Jorge López;

Diego Luna;

Jane Lynch;

Steve Martin;

Nava Mau;

Reba McEntire;

Janel Moloney;

Ebon Moss-Bachrach;

Niecy Nash-Betts;

Taylor Zakhar Pérez;

Mekhi Phifer;

Melissa Peterman;

Da'Vine Joy Randolph;

Sam Richardson;

Maia Rudolph;

Richard Schiff;

Martin Sheen;

Martin Short;

Jean Smart;

Jimmy Smits;

Antônio Estrela;

Gina Torres;

Dick Van Dyke;

Susan Kelechi Watson;

Damon Wayans;

Kristen Wiig;

Henrique Winkler.