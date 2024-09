Selena Gomez revela que não pode engravidar, apesar de querer ser mãe

Nesta segunda-feira, dia 9, a revista americana Vanity Fair publicou uma entrevista com Selena Gomez, na qual a artista revela seus planos sobre ser mãe, apesar de não conseguir engravidar. A cantora confessou que devido a problemas de saúde, uma gravidez pode trazer risco à sua vida e a do bebê.

Durante a entrevista, Selena disse que nunca abordou este assunto na mídia antes:

Nunca falei sobre isso antes, mas infelizmente não posso gerar meus próprios filhos. Tenho muitos problemas de saúde que colocariam a minha vida e a do bebê em risco. Isso é algo que me deixou de luto por um tempo.

A cantora também confessou que tem muita de vontade de ser mãe:

Fico muito agradecida pelas outras possibilidades para pessoas que estão morrendo de vontade de serem mães. Sou uma dessas pessoas. Estou animada para ver como vai ser essa jornada, mas vai ser um pouco diferente do que eu esperava. No fim do dia, não me importo, vai ser meu bebê.

Gomez, que sofre de lúpus desde 2013, está namorando o produtor Benny Blanco há alguns meses e afirmou que o sonho de constituir uma família é anterior ao início de seu relacionamento com o músico:

Antes de conhecer meu namorado, fiquei solteira por cinco anos, com a exceção de alguns poucos encontros. Então, pensei assim: Se é assim que vai ser, qual a coisa mais importante para mim? Família.

A artista contou que apesar de querer se casar com Benny, não quer se apressar para unir o matrimônio. Segundo ela, Gomez nunca teve um relacionamento como o de agora:

Nunca fui amada dessa maneira. Ele está sendo uma luz, uma completa luz na minha vida. Ele é meu melhor amigo e amo contar tudo para ele.