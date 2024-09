E-commerce é utilizado como fachada para tráfico de maconha

A Polícia Militar apreendeu, nesta segunda-feira (9), cerca de 200 tijolos de maconha que estavam embalados em pacotes de entregas de uma empresa de e-commerce. Durante a abordagem, os policiais notaram que havia várias caixas com embalagens de uma empresa indicando ser um produto “frágil”.

O entorpecente estava em um carro abordado no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, enquanto militares do 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) realizavam fiscalização na região. A Polícia Civil ainda investiga a origem e o destino final da droga.

De acordo com os agentes, o 'entregador' informou que os pacotes estavam sem nota fiscal.

Na vistoria, foram encontrados os tijolos de maconha separados nas caixas e embalados em sacos lacrados. O produto foi apreendido e encaminhado para o Instituto de Criminalística.

O caso está sendo registrado no 30º Distrito Policial (Tatuapé), como tráfico de drogas.